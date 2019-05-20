Харьковчанка сделала себе татуировку с изображением Зеленского

Ранее Рузанна набила себе татуировку с изображением Геннадия Кернеса.

Жительница Харькова Рузанна Щербина сделала себе татуировку с изображением президента Украины Владимира Зеленского.

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Соответствующее фото девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

Девушка указала, что обещала сделать татуировку с изображением Зеленского, если тот выиграет на выборах. Как видно по фото, Рузанна сдержала свое обещание. Я

Моя масть будет напоминать мне о том, что человек может все! Сегодня ты актер и комик - а завтра глава страны! Горжусь нашим президентом, честными выборами и такой активной позицией наших граждан! - указывает Щербина.

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Харьковчанка указывает, что возлагает большие надежды на нового президента Владимира Зеленского.

Также девушка смонтировала в фотошопе фото с Зеленским instagram.com/kuku.ruzka

Напомним, недавно Рузанна набила себе тату на руке с изображением мэра города Харьков Геннадием Кернесом. Тогда она написала, что любит Кернеса.