Харьковчанка сделала себе татуировку с изображением Зеленского
Жительница Харькова Рузанна Щербина сделала себе татуировку с изображением президента Украины Владимира Зеленского.
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Соответствующее фото девушка опубликовала на своей странице в Instagram.
Девушка указала, что обещала сделать татуировку с изображением Зеленского, если тот выиграет на выборах. Как видно по фото, Рузанна сдержала свое обещание. Я
Моя масть будет напоминать мне о том, что человек может все! Сегодня ты актер и комик - а завтра глава страны! Горжусь нашим президентом, честными выборами и такой активной позицией наших граждан! - указывает Щербина.
ЗЕБАНУТАЯ . Подготовку с Кернесом прошла, теперь готова презентовать свою 14ю татуировку, которую я сделала в честь новоизбранного президента Украины- ВОВЫ ЗЕЛЕНСКОГО . Выборы 2019 стали переломными моментом в истории нашей страны. . Нашла старую фотку с Вовчиком . Я обещала тату, если #Зе выиграет... Я сделала А показать обещала после инаугурации! Моя масть будет напоминать мне о том, что человек может всё! Сегодня ты актёр и комик-а завтра ГЛАВА СТРАНЫ! Горжусь нашим президентом, честными выборами и такой активной позицией наших граждан! . На Зеленского возложены большие надежды! И он настроен решительно!:) . Сегодня приехала с самого утра в Мариинский парк! Много людей, чудесная атмосфера и конечно встреча с ПреЗЕдентом!!! . Любим, ждём, верим! Самый красивый президент теперь у нас! А самая милая татуха-у меня! . Мастер тату: @o__tattoo . #инаугурация #выборыукраина #зе #зепрезидент #зеленский #зеленскийпрезидент #верховнарада #презедентукраины #зеленский2019
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Харьковчанка указывает, что возлагает большие надежды на нового президента Владимира Зеленского.
Напомним, недавно Рузанна набила себе тату на руке с изображением мэра города Харьков Геннадием Кернесом. Тогда она написала, что любит Кернеса.