Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Харьковчанка сделала себе татуировку с изображением Зеленского

Комментариев: 6
Ранее Рузанна набила себе татуировку с изображением Геннадия Кернеса.
Харьковчанка, сделавшая тату с изображением Кернеса, похвасталась новым тату с Зеленским
Харьковчанка, сделавшая тату с изображением Кернеса, похвасталась новым тату с Зеленским
instagram.com/kuku.ruzka

Жительница Харькова Рузанна Щербина сделала себе татуировку с изображением президента Украины Владимира Зеленского.

Читай также: Благодарность защитникам: девушка в Мариуполе подарила Нацгвардии квартиру

Соответствующее фото девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

Девушка указала, что обещала сделать татуировку с изображением Зеленского, если тот выиграет на выборах. Как видно по фото, Рузанна сдержала свое обещание. Я

Моя масть будет напоминать мне о том, что человек может все! Сегодня ты актер и комик - а завтра глава страны! Горжусь нашим президентом, честными выборами и такой активной позицией наших граждан! - указывает Щербина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗЕБАНУТАЯ . Подготовку с Кернесом прошла, теперь готова презентовать свою 14ю татуировку, которую я сделала в честь новоизбранного президента Украины- ВОВЫ ЗЕЛЕНСКОГО . Выборы 2019 стали переломными моментом в истории нашей страны. . Нашла старую фотку с Вовчиком . Я обещала тату, если #Зе выиграет... Я сделала А показать обещала после инаугурации! Моя масть будет напоминать мне о том, что человек может всё! Сегодня ты актёр и комик-а завтра ГЛАВА СТРАНЫ! Горжусь нашим президентом, честными выборами и такой активной позицией наших граждан! . На Зеленского возложены большие надежды! И он настроен решительно!:) . Сегодня приехала с самого утра в Мариинский парк! Много людей, чудесная атмосфера и конечно встреча с ПреЗЕдентом!!! . Любим, ждём, верим! Самый красивый президент теперь у нас! А самая милая татуха-у меня! . Мастер тату: @o__tattoo . #инаугурация #выборыукраина #зе #зепрезидент #зеленский #зеленскийпрезидент #верховнарада #презедентукраины #зеленский2019

Публикация от RUZANNA SHCHERBINA (@kuku.ruzka)

Читай также: Довели до слез: в Харькове маршрутчики отказались везти мужчину без ног

Харьковчанка указывает, что возлагает большие надежды на нового президента Владимира Зеленского.

Также девушка смонтировала в фотошопе фото с Зеленским
Также девушка смонтировала в фотошопе фото с Зеленским
instagram.com/kuku.ruzka

Напомним, недавно Рузанна набила себе тату на руке с изображением мэра города Харьков Геннадием Кернесом. Тогда она написала, что любит Кернеса.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Харьков, татуировка, Владимир Зеленский, Геннадий Кернес
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
pigmaleontys    24.05.2019, 19:31
Оценка:  +1
pigmaleontys
Нічого дивного - харків.
Ira0956    24.05.2019, 19:26
Оценка:  0
Ira0956
еврейка вся обкололась евреями
Ira0956    24.05.2019, 19:24
Оценка:  +1
Ira0956
а у девушки какой диагноз?
Духовный_скреп    24.05.2019, 19:23
Оценка:  0
Духовный_скреп
Кольщику руки поотрубывать.Зеленский больше похож на валета с карточной колоды.
Джо-кер    24.05.2019, 19:20
Оценка:  +1
Джо-кер
Стыдно будет тебе детка. Через три года этот персонаж будет сидеть в Ростове, вместе с Виктором Федоровичем, будут вместе страусов поддерживать)))).
LifeStriker    24.05.2019, 19:33
Оценка:  0
LifeStriker
100% через пол года , максимум год за такое тату морду будут бить
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь