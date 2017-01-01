Назначена глава апелляционной палаты Антикорсуда

На должность главы палаты помимо Даниилы Чорненькой претендовал судья Олег Павлишин.

Собрание судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, сегодня, 24 мая, избрало председателем палаты судью Даниилу Чорненьку.

На должность главы палаты помимо Чорненькой претендовал судья Олег Павлишин.

В итоге за Чорненьку свои голоса отдали семеро судей, а за Павлишина – трое. Один судья проголосовал против всех.

До избрания в ВАКС Чорненька работала заместителем главы Монастырищинского райсуда Черкасской области.

Как сообщалось, новым главой КСУ назначена Наталья Шаптала, но ее полномочия закончатся в сентябре.

Главу квалификационной комиссии судей лишили полномочий

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