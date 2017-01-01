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Названа дата встречи Зеленского с миссией МВФ

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Встреча главы государства с экспертами фонда запланирована на 28 мая. Миссия будет находится в Украине до конца следующей недели.
Зеленский намерен лично поговорить с экспертами МВФ
Зеленский намерен лично поговорить с экспертами МВФ
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе проведет в Киеве встречу с представителями миссии Международного валютного фонда. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 24 мая.

В пресс-службе президента сообщили, что встреча Зеленского с миссией МВФ предварительно запланирована на 28 мая.

Напомним, 21 мая миссия МВФ начала работу в Украине. Эксперты приехали на две недели, чтобы оценить выполнение программы сотрудничества с Украиной.

В СМИ появилась информация, что миссия покинет Украину преждевременно из-за роспуска Верховной Рады и кадровых решений президента, но в фонде это опровергли.

В МВФ заявили, что готовы возобновить тесное сотрудничество с Украиной после выборов в Верховную Раду и назначения нового правительства.

 

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Теги: МВФ, Владимир Зеленский, визит миссии МВФ в Украину
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Источник: korrespondent.net

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