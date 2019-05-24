Климкин уверен, что Зеркаль должна довести до конца все иски Украины против РФ

Климкин отметил, что в списках кандидатов на пост министра иностранных дел была фамилия Елены Зеркаль.

Климкин уверен, что Зеркаль должна довести все иски против РФ в судах до конца facebook.com/pavloklimkin.ua

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль должна довести до конца иски против России, которые Украина подавала в международных судах.

Об этом Климкин рассказал в интервью для телеканала СТБ.

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Министр иностранных дел отметил, что эти иски очень важны для нашей страны и так как Зеркаль ими ранее занималась, то должна довести дело до конца.

Климкин также указал, что готов придти на помощь новому президенту Украины Зеленскому, ведь судьба государства ему небезразлична.

Более того, глава МИД отметил, что в списках кандидатов на пост министра иностранных дел была фамилия Елены Зеркаль.

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Напомним, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации президента.

Позже появилась информация, что Елена Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации президента из-за назначения руководителем этого ведомства скандального юриста Андрей Богдана.