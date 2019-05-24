"Баба с воза - кобыле легче": нардеп Мосийчук вышел из "Радикальной партии"

Игорь Мосийчук утверждает, что у него были серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды Олега Ляшко.

Народный депутат Игорь Мосийчук вышел из “Радикальной партии“ Олега Ляшко.

Об этом народный избранник сообщил на своей странице в Facebook.

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Депутат отметил, что решение о выходе далось ему нелегко, но он вынужден был принять его. Мосийчук отметил, что не может идти против своих убеждений.

Серьезные идеологические разногласия влекли за собой конфликты с отдельными членами команды. Я не могу идти вопреки собственным убеждениям, и не хочу работать в атмосфере конфронтации с людьми, которых, несмотря на все разногласия, глубоко уважаю, – говорит Мосийчук.

Народный депутат поблагодарил Олега Ляшко за сотрудничество и отметил, что не будет врагом для бывших однопартийцев.

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Лидер “Радикальной партии“ Олег Ляшко подтвердил выход Мосийчука из партии. Он отметил, что претствует решение Мосийчука о выходе.

Сегодня утром у меня был разговор с Игорем Мосийчуком, он заявил мне о том, что он подает заявление о выходе из Радикальной партии. Я приветствую это его решение: баба с воза – кобыле легче, – сказал Ляшко в эфире телеканала NewsOne.

Ранее сообщалось, что нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук по дороге в Тернополь чуть не попал в аварию. Причина - внезапно взорвавшееся колесо.