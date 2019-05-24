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Гройсман возглавит партию "Украинская стратегия" для участия в выборах

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Стратегией будущей партии Гройсмана является сильная Украина и состоятельные люди.
Гройсман заявил, что идет на выборы со своей партией
Гройсман заявил, что идет на выборы со своей партией
facebook.com/volodymyrgroysman

Премьер-министр Украины подал заявление об отставке и сообщил, что пойдет на выборы с партией “Украинская стратегия“.

Об этом он рассказал в эфире телеканала “Украина“.

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Гройсман принял решение не объединятся с другими партиями, а создать собственную, которая будет называться “Украинская стратегия“. Именно с этой партией премьер будет принимать участие в досрочных парламентских выборах.

Политик указывает, что хочет сформировать команду людей, “у которых есть молодость, у которых есть опыт, и которые четко понимают, что нужно государству“.

Стратегией его будущей партии является сильная Украина и состоятельные люди.

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Кроме того, от Украинских новостей стало известно, что заявление об отставке Гройсмана уже зарегистрировали в Верховной Раде 23 мая.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении полномочий Верховной Рады VIII созыва. Досрочные выборы в Верховную Раду назначили на 21 июля 2019 года.

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Теги: Гройсман, премьер-министр, Украина, отставка, партия, выборы, парламент, Рада
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Комментариев (2)
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atos    24.05.2019, 21:08
Оценка:  0
atos
Бык твой процент - 0
COZEL    24.05.2019, 21:06
Оценка:  0
COZEL
ИНТЕРЕСНЫЙ МУЖИК, НА ЕВРЕЯ НЕ ПОХОЖ, АРАБА ИЛИ ТУРКА, ПРОВЕРНУЛ КУЧУ ОПЕРАЦИЙ И В ПОЛЬЗУ ПОТРОХА И ОСТАЛСЯ ЧИСТЫЙ И В СТОРОНЕ, ПРОФИ И НЕ ЖАДНЫЙ ПАТАЛОГИЧЕСКИ, ВЫЗЫВАЕТ СИМПАТИЮ, ПРАВДА ПОЧЕМУ ТО И БЕНЯ У МЕНЯ ВЫЗЫВАЕТ СИМПАТИЮ, НО СКОТИНА ЕЩЕ ТА, МОЖЕТ ОТГОЛОСКИ 90-Х
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