Гройсман возглавит партию "Украинская стратегия" для участия в выборах
Премьер-министр Украины подал заявление об отставке и сообщил, что пойдет на выборы с партией “Украинская стратегия“.
Об этом он рассказал в эфире телеканала “Украина“.
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Гройсман принял решение не объединятся с другими партиями, а создать собственную, которая будет называться “Украинская стратегия“. Именно с этой партией премьер будет принимать участие в досрочных парламентских выборах.
Политик указывает, что хочет сформировать команду людей, “у которых есть молодость, у которых есть опыт, и которые четко понимают, что нужно государству“.
Стратегией его будущей партии является сильная Украина и состоятельные люди.
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Кроме того, от Украинских новостей стало известно, что заявление об отставке Гройсмана уже зарегистрировали в Верховной Раде 23 мая.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении полномочий Верховной Рады VIII созыва. Досрочные выборы в Верховную Раду назначили на 21 июля 2019 года.