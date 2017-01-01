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В Херсоне ливень затопил часть улиц

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Вода скапливалась на улицах из-за того, что коммунальные службы не чистили дождевую канализацию.
Майская гроза для Херсона не прошла бесследно
Майская гроза для Херсона не прошла бесследно
Типичный Херсон

В Херсоне прошел проливной дождь и быстро затопил улицы города. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщает местное издание Типичный Херсон со ссылкой на очевидцев.

Утверждается, что вода скапливалась на улицах из-за того, что коммунальные службы не чистили дождевую канализацию.

"Майская гроза для Херсона не прошла бесследно. Посмотрите эти фото и видео, которые в очередной раз доказывают бездеятельность местных коммунальщиков. Дождевая канализация для нашего города – это что-то нереальное", – пишет издание.

Cмотрите фотогалерею: В Херсоне ливень затопил часть улиц

Напомним, на этой неделе сильные дожди прошли в западных центральных и северных регионах. Больше всего от непогоды пострадал Карпатский регион. Кроме того, в Днепропетровской области "поплыли" улицы Каменского и Кривого Рога.

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Теги: погода, Херсон, видео, дождь, фото, осадки, дожди, ливень, непогода, погода в Украине
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Источник: korrespondent.net

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