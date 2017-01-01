Меджлис готов предоставить Зеленскому данные о заключенных украинцах

Рефат Чубаров уверен, что новый глава государства не сможет обходить вопрос крымских татар.

Глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что готов поделиться с президентом Украины Владимиром Зеленским информацией, которая поможет освободить украинских граждан, удерживаемых в РФ и аннексированном Крыму по политическим мотивам. Об этом 24 мая сообщило издание Крым.Реалии.

"Мы готовы максимально поделиться своими представлениями, что до этого было сделано, что делается, и самое главное - что необходимо сделать. Будет такое пожелание со стороны президента - мы это сделаем. Пока еще таких сигналов о том, что сядем и поговорим по Крыму, такого не было", - отметил Чубаров.

По его словам, Зеленский не может обходить стороной вопрос Крыма и крымских татар. Чубаров добавил, что новая администрация "судя по всему, пока изучает, с чего начать".

Напомним, в день 75-й годовщины начала депортации крымских татар Зеленский выразил надежду, что Украина сможет освободить аннексированный Крым.

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