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Борьба с коррупцией: в казну вернули 125 млрд

Комментариев: 7
Генпрокуратура за три года в рамках борьбы с коррупцией вернула в бюджет Украины 125 миллиардов гривен.

За три года в Украине было вынесено две тысячи 786 приговоров коррупционерам, которых по закону имеет право арестовать и осудить Генпрокуратура. Об этом сообщил глава ГПУ Юрий Луценко в своей лекции, посвященной борьбе с коррупцией, которую он разместил на Facebook.

По его словам, благодаря арестам коррупционеров в бюджет Украины было возвращено 125 млрда грн.

Он отметил, что в Украине правоохранительными органами были перекрыты несколько источников коррупции. К ним относятся несправедливая процедура госзакупок, фирмы-прокладки и совместные предприятия в Нафтогазе и "теневой" доступ к лицензиям на добычу нефти, газа, янтаря, песка.

По словам Луценко, эти три отрасли были реформированы, и следовательно, возможности для распространения коррупции в Украине сократились.

Ранее сообщалось, что за год за коррупцию наказали более 1100 чиновников. За прошлый год провели втрое больше служебных расследования по коррупционным или связанных с коррупцией правонарушений, чем в 2017 году.

В Черкассах задержали депутата облсовета на взятке $140 тысяч

 

 

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Теги: Генпрокуратура, Луценко, коррупция, ГПУ, борьба с коррупцией, Коррупция в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Ira0956    25.05.2019, 09:12
Оценка:  -1
Ira0956
Анна-Хелена Рекенштейн (Германия). Я не могу понять украинцев - они настолько глупые или настолько хотят воевать? У них нет ни промышленности, ни оружия, ни силы, ни сознания . Страна в глубокой заднице, а они мечтают...
Ira0956    25.05.2019, 09:12
Оценка:  -1
Ira0956
Я бы поняла, если бы это были только молодые люди,сосунки, ничего ещё не познавшие... НО... родиться и вырасти в СССР... получить от СССР все - от образования до воспитания – это сознанию нормального человека не поддаётся...
Ira0956    25.05.2019, 09:14
Оценка:  -1
Ira0956
Мы никогда не примем их в Евросоюз - они убогие, нищие, не понимающие этого. Их мозг запрограммирован на "Мы Европа, мы в НАТО, мы в ЕС... и они все нам ДОЛЖНЫ помогать!!!!" Я им ничего не должна, и миллионы немцев ничего не должны и не желают их видеть в Европе. Они - хуже диких азиатов...
Ira0956    25.05.2019, 09:14
Оценка:  -1
Ira0956
Обычное, ни на что не способное жлобьё...
fkrfyfan    25.05.2019, 08:59
Оценка:  0
fkrfyfan
А сколько за три года на содержание кучи бездельников ушло?
Huilk    25.05.2019, 08:40
Оценка:  -1
Huilk
Так вы же, жыdoмайданутые пиdoрасы и распространили возможность барыгам - коррупционерам откупаться и процветать. Горите в аду, твари
МаксимУм    25.05.2019, 08:21
Оценка:  +2
МаксимУм
И где они? В новых сумочках и украшениях мадам луценко?
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