Борьба с коррупцией: в казну вернули 125 млрд

Генпрокуратура за три года в рамках борьбы с коррупцией вернула в бюджет Украины 125 миллиардов гривен.

За три года в Украине было вынесено две тысячи 786 приговоров коррупционерам, которых по закону имеет право арестовать и осудить Генпрокуратура. Об этом сообщил глава ГПУ Юрий Луценко в своей лекции, посвященной борьбе с коррупцией, которую он разместил на Facebook.

По его словам, благодаря арестам коррупционеров в бюджет Украины было возвращено 125 млрда грн.

Он отметил, что в Украине правоохранительными органами были перекрыты несколько источников коррупции. К ним относятся несправедливая процедура госзакупок, фирмы-прокладки и совместные предприятия в Нафтогазе и "теневой" доступ к лицензиям на добычу нефти, газа, янтаря, песка.

По словам Луценко, эти три отрасли были реформированы, и следовательно, возможности для распространения коррупции в Украине сократились.

Ранее сообщалось, что за год за коррупцию наказали более 1100 чиновников. За прошлый год провели втрое больше служебных расследования по коррупционным или связанных с коррупцией правонарушений, чем в 2017 году.

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