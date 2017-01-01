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Наводнения в Украине: штаб ГСЧС собирается на экстренное заседание

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Межведомственный оперативный штаб соберется по ситуации с подтоплением в западных областях Украины.
Сегодня из-за наводнения на западе Украины собирается штаб ГСЧС
Сегодня из-за наводнения на западе Украины собирается штаб ГСЧС
dsns.gov.ua

В ГСЧС состоится заседание межведомственного оперативного штаба по ситуации с подтоплением в западных областях Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

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"25 мая в 11:00 в ГСЧС под председательством Вице-премьер-министра-министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко состоится заседание межведомственного оперативного штаба по ситуации с подтоплением в западных областях Украины", - указано в сообщении пресс-службы.

Предворительно, в заседании примут участие руководство ГСЧС, представители центральных органов исполнительной власти, областных государственных администраций, председатели региональных комиссий по ТЭБ и ЧС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей. 

Напомним, из-за сильных дождей на Закарпатье подтоплены десятки жилых домов, 241 домохозяйство и почти 2 тыс. га сельхозугодий. Погибли два человека.

 

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Теги: Закарпатье, дождь, наводнение, потоп, дожди, паводок, непогода, ГосЧС, ГСЧС, Закарпатская область
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Источник: korrespondent.net

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