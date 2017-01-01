Итоги 24 мая: Уход Мэй и старт избирательной кампании в Украине

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Роспуск Рады обжаловали

62 депутата Верховной Рады обжаловали в Конституционном суде указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента. Законодатели попросили рассмотреть обращение в течение месяца.

В Верховном суде были зарегистрированы три иска от физлиц, в которых роспуск Рады и назначение досрочных парламентских выборов просят признать незаконными.

В Украине стартовала избирательная кампания

В Украине официально началась избирательная кампания внеочередных выборов в Верховную Раду, назначенных на 21 июля.

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В Центральной избирательной комиссии открыли залоговый счет, опубликовали его реквизиты и назвали суммы, которую кандидаты в депутаты Верховной Рады должны будут заплатить за участие в выборах.

Гройсман передал заявление об отставке

В Раде зарегистрировали заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке. По процедуре дальше президент должен предоставить представление на увольнение премьера, однако правительство будет исполнять свои обязанности до избрания следующего.

Синод ПЦУ выразил поддержку Епифанию

Священный синод православной церкви Украины выразил полную поддержку митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию, как правящему архиерею епархии.

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По решению синода, ПЦУ сохраняет единство и руководствуется действующим Уставом.

После заседания синода, почетный патриарх Филарет заявил, что Епифания окружили “промосковские силы“.

Нацбанк обжаловал два решения суда по Приватбанку

Национальный банк подал апелляцию на оба решения Окружного админсуда Киева о незаконности национализации ПриватБанка.

Зеленский отменил два указа Порошенко

Президент Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и о назначении на подобную должность Владимира Горковенко.

Тереза Мэй объявила дату отставки

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла решение уйти в отставку 7 июня.

Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit.