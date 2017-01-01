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В Украине обесточены почти 70 населенных пунктов

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Из-за сильного ветра были оборваны провода.
Работники облэнерго восстанавливают энергоснабжение
Работники облэнерго восстанавливают энергоснабжение
telegraf.com.ua

Почти 70 населенных пунктов обесточены в пяти областях Украины из-за сильного ветра, дождя и грозы в ночь на 25 мая, - сообщает пресс-служба ГосЧС.

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"В ночь с 24 на 25 мая в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 69 населенных пунктов в 5 областях: Житомирская - 44 н.п., Киевская - 11 н.п., Сумская - 5 н.п., Кировоградская - 5 н.п. и Черкасская - 4 н.п.", - говорится в сообщении. 

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, ранее сообщалось, что на Западной Украине подтопило две тысячи домов.

 

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Теги: непогода, свет, электричество
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