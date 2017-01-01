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САП вызовет Порошенко на допрос - СМИ

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Следователи САП намерены вызвать экс-президента на допрос по делу о коррупции в Центрэнерго. Дата допроса пока не определена, предполагается, что он пройдет уже в июне.
САП намерена вызвать Порошенко на допрос
САП намерена вызвать Порошенко на допрос
Администрация президента Украины

Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена вызвать бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос по делу о его возможной причастности к коррупции в энергогенерирующей компании Центрэнерго, сообщают Украинськие Новыны со ссылкой на собственные источники в ведомстве.

"Будет обязательно вызван и допрошен", - отметил собеседник издания.

При этом он уточнил, что САП планирует допросить Порошенко по делу о его возможной причастности к коррупции в энергогенерирующей компании Центрэнерго.

Дата соответствующего допроса пока не определена. Однако собеседник издания предположил, что это случится, скорее всего, уже в июне.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело по хищениям в энергетике, фигурантами которого стал сам Порошенко и представитель его фракции в Раде Игорь Кононеко.

 

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Теги: коррупция, Порошенко, борьба с коррупцией, допрос, Коррупция в Украине, Петр Порошенко, Центрэнерго, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), САП
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Источник: korrespondent.net

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