Рабинович: Власть снова поднимет тарифы на электроэнергию для населения

В ближайшее время украинцев ждет 40-процентное повышение тарифов на электроэнергию. Об этом в эфире авторской программы «Кто кому Рабинович» на телеканале «112 Украина» сообщил глава политической партии «Оппозиционная платформа – За життя», народный депутат Вадим Рабинович.

«Вы зря не обращаете внимания на новый закон о системе рыночных поставок электроэнергии и газа в ваши дома. Эту аферу придумали проходимцы, которые создали снабженческие компании. Они будут бесконечно навязывать компании украинцам, только выбирать будет не из чего – не все они соответствуют критериям. Я гарантирую вам, что из-за этого в ближайший месяц мы получим подорожание электроэнергии на 30-40%», – пояснил парламентарий.

В подтверждение своих слов политик привел статистические данные.

«На конец 2018 года украинцы задолжали за электроэнергию 33,6 млрд грн. И теперь, прежде чем платить за новые услуги, нужно расплатиться с долгами», – пояснил народный депутат.

Он также отметил, что в результате принятия нового закона украинцам придется самостоятельно заниматься капитальным ремонтом многоквартирных домов.

«Закон окончательно переложил все затраты по содержанию домов на кошельки самих домовладельцев. В Украине на данный момент 220 тысяч многоквартирных домов, в которых проживает почти 25 миллионов человек, и только 8% жилого фонда было построено в последнее время. 92% домов – застройки до 1991 года, 70% из них используются более 50 лет. Украинцы долгие годы платили деньги в виде квартплаты за будущий капитальный ремонт, а теперь им придется заниматься этим самостоятельно», – заключил Вадим Рабинович.