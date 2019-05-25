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Трибунал ООН обязал Россию освободить моряков

Комментариев: 9
Международный трибунал по морскому праву обязал РФ освободить украинских моряков и корабли.
Международный трибунал принял решение по украинским морякам
Международный трибунал принял решение по украинским морякам
investigator.org.ua

Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург, который рассматривает дело украинских моряков, обязал Россию освободить украинских моряков и вернуть захваченные суда. Об этом объявил председатель трибунала, передает УНН.

“РФ немедленно освободить украинские военные корабли ... и вернуть их в управление украинской стороны“, - заявил он.

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Судьи трибунала отдали 19 голосов “за“.

“19 голосов за 1 против: РФ немедленно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и позволить им вернуться в Украину“, - отметил председатель трибунала.

Напомним, 16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с просьбой ввести меры против России и с требованием освободить три корабля и 24 военнослужащих, которые были захвачены у Керченского пролива.

В свою очередь МИД РФ обинил Украину в “недобросовестности“. В Москве считают, что Киев использует ситуацию с захватом кораблей “во внутриполитических целях“. Также российская сторона считает, что “Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента“.

Также 3 мая стало известно, что Россия не будет участвовать в слушаниях по делу об иммунитете украинских кораблей и членов их экипажей в Международном трибунале по морскому праву, который назначены на 10-11 мая.

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Теги: Россия, Украина-Россия, корабли, моряки, трибунал, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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fkrfyfan    25.05.2019, 15:23
Оценка:  -2
fkrfyfan
Да ложила Россия, так же как и америкосы, на эти "международные" суды
Letohradek    25.05.2019, 15:18
Оценка:  0
Letohradek
Следующим этапом будет опись имущества терро-раши, на Западе
Замечатель    25.05.2019, 15:08
Оценка:  -1
Замечатель
Америке что нибудь скомандуйте.Куда она вас пошлёт?))
VSHIVANKA    25.05.2019, 14:52
Оценка:  +1
VSHIVANKA
Россия в слушаниях не участвовала — она ранее заявляла, что трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения украинского иска ......
РАСХОДИМСЯ .......)))))
qwsdcvnm    25.05.2019, 14:37
Оценка:  +1
qwsdcvnm
Каждый раз так обсераться с Россией. Путин Вова уй на вас ложил
qwsdcvnm    25.05.2019, 14:36
Оценка:  +4
qwsdcvnm
ООН )) России условия ставить . Советую заглянуть в книгу Маленький принц. Так там король сказал так "власть прежде всего должна быть разумной" если приказы короля не выполняют, значит вина короля. Думаю если вернуть ООН все потерянные буквы то картина будет всем понятна гOндОН.
Kostos    25.05.2019, 14:25
Оценка:  -3
Kostos
Интересно, а хто проголосовал протифф?
Letohradek    25.05.2019, 15:14
Оценка:  +2
Letohradek
Какой-то свинорус - колодкин ))
Kostos    25.05.2019, 14:23
Оценка:  -4
Kostos
Ниправда! Фсьофейк! Боксирооогууус, а ну подтверждюууу
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