Филарет пришел на литургию к Епифанию

Патриарх Филарет пришел на совместную молитву с митрополитом Епифанием в Михайловский собор.

Филарет пришел на совместную молитву с Епифанием Fecebook/Иван Сидор

Святейший Патриарх Филарет пришел на совместную молитву с главой Православной церкви Украины, митрополитом Епифанием в Михайловский собор в Киеве. Об этом сообщил представитель пресс-службы ПЦУ Иван Сидор в Facebook.

Читай также: Филарет заявил, что Епифания окружили "промосковские силы"

"Литургия в День тезоименитства (День ангела) Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Епифания. Под покровом Божией Матери собрались все: украинский епископат, духовенство, почетные гости из Константинополя и святой горы Афон, студенты духовной академии, верующие. Пришел поздравить Митрополита Епифания и совместно помолиться Патриарх Филарет", - отметил Сидор.

Напомним, синод ПЦУ прошел 24 мая. На нем участвовали 12 архиереев Православной церкви Украины, которые обсудили внутрицерковные дела и заверили Епифания в своей верности.

Сообщалось также, что Филарет отказывается выполнять томос, в котором священнослужителям ПЦУ запрещается варить миро и самостоятельно решать вопросы внутри церкви.