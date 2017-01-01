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Филарет пришел на литургию к Епифанию

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Патриарх Филарет пришел на совместную молитву с митрополитом Епифанием в Михайловский собор.
Филарет пришел на совместную молитву с Епифанием
Филарет пришел на совместную молитву с Епифанием
Fecebook/Иван Сидор

Святейший Патриарх Филарет пришел на совместную молитву с главой Православной церкви Украины, митрополитом Епифанием в Михайловский собор в Киеве. Об этом сообщил представитель пресс-службы ПЦУ Иван Сидор в Facebook.

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"Литургия в День тезоименитства (День ангела) Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Епифания. Под покровом Божией Матери собрались все: украинский епископат, духовенство, почетные гости из Константинополя и святой горы Афон, студенты духовной академии, верующие. Пришел поздравить Митрополита Епифания и совместно помолиться Патриарх Филарет", - отметил Сидор.

Напомним, синод ПЦУ прошел 24 мая. На нем участвовали 12 архиереев Православной церкви Украины, которые обсудили внутрицерковные дела и заверили Епифания в своей верности.

Сообщалось также, что Филарет отказывается выполнять томос, в котором священнослужителям ПЦУ запрещается варить миро и самостоятельно решать вопросы внутри церкви.

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Теги: церковь, литургия, православная церковь, Филарет, автокефалия, митрополит Епифаний, Православная церковь Украины
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Источник: korrespondent.net

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