В Севастополе сгорел дельфинарий

Животные не пострадали.

В Севастополе утром в субботу вспыхнул пожар в дельфинарии, Об этом сообщают оккупационные власти.

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Отмечается, что информация о возгорании поступила от очевидцев в 7.50. Огонь уничтожил кровлю и часть инфраструктуры развлекательного объекта, а также распространился на прилегающие к нему сувенирные магазины.

“По прибытию первого подразделения было установлено, что горит смежная крыша торговых павильонов сувенирной продукции и дельфинария. Спасатели сформировали четыре звена ГДЗС и одновременно приступили к тушению пожара, защите смежных помещений и эвакуации материальных ценностей. В связи с угрозой распространения пожара, силами сотрудников МЧС и дельфинария была осуществлена эвакуация двух дельфинов в безопасный водоем“, — уточняют в чрезвычайном ведомстве оккупированного полуострова.

Огонь удалось ликвидировать. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Площадь пожара составила 110 кв м.

Напомним, ранее сообщалось, что под Николаевом третьи сутки горит свалка.