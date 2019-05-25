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В Севастополе сгорел дельфинарий

Комментариев: 2
Животные не пострадали.
Дельфинарий горел в Севастополе
Дельфинарий горел в Севастополе
allcrimea.net/

В Севастополе утром в субботу вспыхнул пожар в дельфинарии, Об этом сообщают оккупационные власти.

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Отмечается, что информация о возгорании поступила от очевидцев в 7.50. Огонь уничтожил кровлю и часть инфраструктуры развлекательного объекта, а также распространился на прилегающие к нему сувенирные магазины.

“По прибытию первого подразделения было установлено, что горит смежная крыша торговых павильонов сувенирной продукции и дельфинария. Спасатели сформировали четыре звена ГДЗС и одновременно приступили к тушению пожара, защите смежных помещений и эвакуации материальных ценностей. В связи с угрозой распространения пожара, силами сотрудников МЧС и дельфинария была осуществлена эвакуация двух дельфинов в безопасный водоем“, — уточняют в чрезвычайном ведомстве оккупированного полуострова.

Огонь удалось ликвидировать. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Площадь пожара составила 110 кв м. 

Напомним, ранее сообщалось, что под Николаевом третьи сутки горит свалка.

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Теги: Севастополь, дельфинарий, пожар, видео
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Комментариев (2)
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ВыВсеВрети    25.05.2019, 16:39
Оценка:  0
ВыВсеВрети
КАКИМ БОКОМ КРЫМ К ОРДЫНЦАМ?...)))))))
ВШИВАЯ, НАЧИНАЙ КОПИРОВАТЬ МЕТОДИЧКУ!...))))))
VSHIVANKA    25.05.2019, 16:09
Оценка:  0
VSHIVANKA
КАКИМ БОКОМ СЕВАСТОПОЛЬ К ОКРАИНЕ ?
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