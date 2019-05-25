Трибунал по морякам: появилась реакция Москвы
В МИД России заявляют, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров неприменимы к инциденту в Керченском проливе. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу, 25 мая, на сайте МИД РФ.
"Как ранее неоднократно отмечалось российской стороной, заявления, сделанные как Россией, так и Украиной при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств", - заявили в Москве.
В МИД РФ настаивают, что избежать возникновения ситуации можно было при условии соблюдения требований российского законодательства, касающихся судоходства в этом районе. "Призываем украинскую сторону действовать именно так впредь", - добавили в МИД РФ.
Как сообщалось, сегодня Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, захваченные у Керченского пролива в ноябре прошлого года.
Украина ожидает скорое выполнение Россией решения трибунала.
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