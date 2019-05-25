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Трибунал по морякам: появилась реакция Москвы

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Трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции в деле по инциденту в Керченском проливе, утверждают в МИД РФ.

В МИД России заявляют, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров неприменимы к инциденту в Керченском проливе. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу, 25 мая, на сайте МИД РФ.

"Как ранее неоднократно отмечалось российской стороной, заявления, сделанные как Россией, так и Украиной при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств", - заявили в Москве.

В МИД РФ настаивают, что избежать возникновения ситуации можно было при условии соблюдения требований российского законодательства, касающихся судоходства в этом районе. "Призываем украинскую сторону действовать именно так впредь", - добавили в МИД РФ.

Как сообщалось, сегодня Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, захваченные у Керченского пролива в ноябре прошлого года.

Украина ожидает скорое выполнение Россией решения трибунала.

 

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Теги: Россия, Украина, ООН, Керченский пролив, МИД РФ, трибунал, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Letohradek    25.05.2019, 16:01
Оценка:  -4
Letohradek
«Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей – либо холуи, либо враги. Его страна способна только
угрожать, унижать и убивать.
Letohradek    25.05.2019, 16:01
Оценка:  -4
Letohradek
И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы – звери. Лютые, кровожадные, но… смертные.»
Michael2811    25.05.2019, 16:08
Оценка:  +4
Michael2811
Набери в поиске...Турчинов.Статья Аутодафе.....Приятно удивишься!!!!
Letohradek    25.05.2019, 16:27
Оценка:  -3
Letohradek
Обсуждаем негодяев из рф, а не личность Турчинова! Исходя из прочитанного в статье, есть какие нибудь мнения?
Olshankin    25.05.2019, 16:37
Оценка:  +1
Olshankin
Letohradek
88 миллиардов гривен по суду уже взыскали? Этот суд очередной ряженый.
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