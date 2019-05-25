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Петиция об отставке главы АП набрала голоса

Комментариев: 4
Вслед за петицией об отставке президента Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения голоса петиция против главы его администрации.
Богдана требуют уволить через с помощью петиции
Богдана требуют уволить через с помощью петиции
Администрация Президента

Петиция за отставку главы Администрации президента на сайте главы государства набрала необходимые 25 тысяч голосов.

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Инициатором петиции является Александр Василевский. 

“Мы, граждане Украины, требуем немедленной отставки главы Администрации президента Украины Богдана Андрея Иосифовича из-за нарушения закона об очистке власти (люстрации)“, - говорится в тексте документа.

Напомним, 22 мая на сайте президента появилась петиция об отставке Владимира Зеленского. Петиция набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов менее чем за сутки.

Глава АП Богдан назвал данную петицию граждан шуткой.

В то же время, на сайте зарегистрировано уже более 10 петиций против прошения об отставке Зеленского.

Кроме того, на Зеленского подали в суд из-за назначения Богдана главой АП. Минюст настаивает, что чиновник подпадает под закон о люстрации.

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Теги: отставка, Администрация Президента, петиция, Андрей Богдан
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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fkrfyfan    25.05.2019, 16:55
Оценка:  0
fkrfyfan
Что прошлой, что нынешней власти положить на эти петиции
Вепр    25.05.2019, 16:49
Оценка:  0
Вепр
Гнати проклятого офшорщика данилюка, хай здохне мерзота!
Letohradek    25.05.2019, 16:06
Оценка:  +2
Letohradek
Охрипший крысеныш божился, что если народ потребует его отставки, он это сделает незамедлительно ... А что скажет этот якут, по фамилии Богдан?
Ira0956    25.05.2019, 16:41
Оценка:  0
Ira0956
крысеныш тихо съехал с этой темы. и этот мордатый тоже съедет )
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