Петиция об отставке главы АП набрала голоса

Вслед за петицией об отставке президента Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения голоса петиция против главы его администрации.

Богдана требуют уволить через с помощью петиции Администрация Президента

Петиция за отставку главы Администрации президента на сайте главы государства набрала необходимые 25 тысяч голосов.

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Инициатором петиции является Александр Василевский.

“Мы, граждане Украины, требуем немедленной отставки главы Администрации президента Украины Богдана Андрея Иосифовича из-за нарушения закона об очистке власти (люстрации)“, - говорится в тексте документа.

Напомним, 22 мая на сайте президента появилась петиция об отставке Владимира Зеленского. Петиция набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов менее чем за сутки.

Глава АП Богдан назвал данную петицию граждан шуткой.

В то же время, на сайте зарегистрировано уже более 10 петиций против прошения об отставке Зеленского.

Кроме того, на Зеленского подали в суд из-за назначения Богдана главой АП. Минюст настаивает, что чиновник подпадает под закон о люстрации.