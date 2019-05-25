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Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН

Комментариев: 3
Президент ждет от России сигнала для прекращения конфликта в виде выполнения решения трибунала по морякам.
Зеленский ждет от Кремля шага в разблокировании процесса переговоров
Зеленский ждет от Кремля шага в разблокировании процесса переговоров
Исполнение Россией решение трибунала ООН по морскому праву об освобождении укаринских моряков и кораблей, захваченных у Керченского пролива, может стать первым сигналом к окончанию конфликта с Украиной. Так отреагировал на решение трибунала президент Владимир Зеленский.
 

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"Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной", - написал Зеленский в Facebook.
 
По его мнению, таким образом Россия может сделать шаг к "разблокировке переговоров и решения созданных ею проблем цивилизованным способом".
 
"Посмотрим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома!", - добавил он.

Как сообщалось, сегодня Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, захваченные у Керченского пролива в ноябре прошлого года.

Украина ожидает скорое выполнение Россией решения трибунала. Согласно решению, Россия должна отчитаться о выполнении решения освободить украинских моряков и кораблей до 25 июня.

В Москве же заявили, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров неприменимы к инциденту в Керченском проливе.

Напомним, ранее Киев отреагировал на решение трибунала ООН.

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Теги: Россия, Украина, Керченский пролив, трибунал, Владимир Зеленский, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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fkrfyfan    25.05.2019, 16:53
Оценка:  0
fkrfyfan
Вова, ну прекращай уже смешить народ! Чего ты там ждешь
zheka-yakob    25.05.2019, 16:43
Оценка:  +2
zheka-yakob
Профессиональный клоун отреагировал)))) смешно))))
Ira0956    25.05.2019, 16:40
Оценка:  0
Ira0956
какой-то трибунал какого-то оон принял какое-то решение... к нам это каким боком??? ))
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