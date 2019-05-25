Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН
Президент ждет от России сигнала для прекращения конфликта в виде выполнения решения трибунала по морякам.
Исполнение Россией решение трибунала ООН по морскому праву об освобождении укаринских моряков и кораблей, захваченных у Керченского пролива, может стать первым сигналом к окончанию конфликта с Украиной. Так отреагировал на решение трибунала президент Владимир Зеленский.
Читай также: НАТО изменит военную стратегию из-за России"Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной", - написал Зеленский в Facebook.
По его мнению, таким образом Россия может сделать шаг к "разблокировке переговоров и решения созданных ею проблем цивилизованным способом".
"Посмотрим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома!", - добавил он.
Как сообщалось, сегодня Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, захваченные у Керченского пролива в ноябре прошлого года.
Украина ожидает скорое выполнение Россией решения трибунала. Согласно решению, Россия должна отчитаться о выполнении решения освободить украинских моряков и кораблей до 25 июня.
В Москве же заявили, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров неприменимы к инциденту в Керченском проливе.
Напомним, ранее Киев отреагировал на решение трибунала ООН.
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