Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН

Исполнение Россией решение трибунала ООН по морскому праву об освобождении укаринских моряков и кораблей, захваченных у Керченского пролива, может стать первым сигналом к окончанию конфликта с Украиной. Так отреагировал на решение трибунала президент Владимир Зеленский.

По его мнению, таким образом Россия может сделать шаг к "разблокировке переговоров и решения созданных ею проблем цивилизованным способом".

"Посмотрим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома!", - добавил он.