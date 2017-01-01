Ситуация с паводком стабилизируется - ГСЧС
Уровень воды на Закарпатье и Прикарпатье снижается. Правительство вскоре примет решение по выделению денег на ликвидацию последствий стихии.
Ситуация с паводком в западном регионе стабилизируется, уровень воды спадает. Об этом заявляют в ГСЧС по итогам оперативного штаба, который состоялся в субботу, 25 мая, сообщает Правительственный портал.
Читай также: "Большая" вода повредила почти 100 мостов на западе Украины"Сейчас ситуация стабилизируется. В Закарпатской и Ивано-Франковской областях продолжается комплекс работ по восстановлению затопленной инфраструктуры и фермерских хозяйств. Единственное, что нельзя восстановить - это жизнь людей, отнятые стихией. Поэтому, в первую очередь при преодолении таких стихийных бедствий мы должны говорить о защите и безопасности именно людей", - сказал в ходе заседания вице-премьер-министр Геннадий Зубко.
О необходимости выделения средств из резервного фонда госбюджета для преодоления последствий вице-премьер сообщил, что из Ивано-Франковской области уже поступило письмо. Это запрос по поддержке регионального уровня в условиях чрезвычайной ситуации. Потому что в Ивано-Франковской и Закарпатской областях уровень паводков определен как региональный. Правительство безотлагательно рассмотрит обращение и примет решение.
По результатам заседания председателям Ивано-Франковской и Закарпатской ОГА было поручено организовать проведение аварийно-спасательных и восстановительных работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, ремонтных, строительных работ для восстановления, строительства жилых домов, восстановления транспортной сети и тому подобное; обеспечить предоставление материальной помощи социально незащищенным и одиноким нетрудоспособным гражданам, пострадавшим в результате стихии; принять меры по недопущению отключения объектов хозяйствования и жизнеобеспечения населения от энергообеспечения и обеспечить восстановление электроснабжения пострадавших населенных пунктов; принять меры по недопущению употребления жителями населенных пунктов воды из колодцев, которые были подтоплены и заилены, обеспечить проведение работ по дезинфекции; безотлагательно завершить работу по определению размера убытков, причиненных стихийным бедствием.
Читай также: Наводнения в Украине: штаб ГСЧС собирается на экстренное заседаниеПредседателям других западных областей поручено усилить контроль за паводковой ситуацией на реках.
Госводагенству поручено принять меры по недопущению дальнейшего разрушения дамб и других гидротехнических сооружений, обеспечить оптимальные режимы работы Днестровского водохранилища для недопущения подтопления населенных пунктов; организовать круглосуточное наблюдение за паводковой обстановкой на реках бассейнов Днестра, Прута и Тисы.
Укравтодору поручено восстановить разрушенные и поврежденные автомобильные мосты и дороги.
Зубко также обратил внимание органов местного самоуправления на выделение средств из местных бюджетов на своевременную очистку русла рек и налаживания нормальной работы канализационных систем.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
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