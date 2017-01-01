В Одессе активисту в четвертый раз подожгли автомобиль
Представителю организации Дорожный контроль Алексею Булгару уже не первый раз поджигают автомобиль, также на него недавно напали.
В Одессе подожгли автомобиль представителя организации Дорожный контроль Алексея Булгара. Об этом в Facebook сообщили представители организации.
Читай также: Кандидата на пост главы СБУ поймали на нарушении ПДД в КиевеКак отмечается, припаркованный автомобиль Volvo загорелся на пересечении улиц Пантелеймоновской и Гимназической вчера около 21.00.
По информации активиста Дмитрия Жмуры, злоумышленники уже четвертый раз поджигают автомобиль, принадлежащий Булгару.
В полиции случившееся пока не комментируют.
Ранее сообщалось, что в Киеве сожгли авто главреда одного из телеканалов.
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