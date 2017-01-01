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В Одессе активисту в четвертый раз подожгли автомобиль

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Представителю организации Дорожный контроль Алексею Булгару уже не первый раз поджигают автомобиль, также на него недавно напали.
Активисту Дорожного контроля подожгли автомобиль
Активисту Дорожного контроля подожгли автомобиль
odessa.online

В Одессе подожгли автомобиль представителя организации Дорожный контроль Алексея Булгара. Об этом в Facebook сообщили представители организации.

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Как отмечается, припаркованный автомобиль Volvo загорелся на пересечении улиц Пантелеймоновской и Гимназической вчера около 21.00.

По информации активиста Дмитрия Жмуры, злоумышленники уже четвертый раз поджигают автомобиль, принадлежащий Булгару.

В полиции случившееся пока не комментируют.

Ранее сообщалось, что в Киеве сожгли авто главреда одного из телеканалов.

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Теги: Одесса, поджог, активисты, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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