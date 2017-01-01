В Черкасской области два человека погибли в ДТП

В результате авария два человека погибли на месте, один из водителей госпитализирован в тяжелом состоянии, также пострадал ребенок.

Госпитализированы один из водителей и ребенок

В Черкасской области в ночь на субботу, 25 мая, в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека. Об этом сообщают в Областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Авария произошла на трассе под Корсунь-Шевченковским. Водителя одного из автомобилей срочно госпитализировали в Корсунская центральную районную больницу. Мужчина был в тяжелом состоянии. Ребенка двух лет, после оказания первой медицинской помощи, оперативно транспортировали в Черкасскую областную детскую больницу Отметим, в начала года количество аварий в Украине выросло на 4,2%, а число жертв ДТП - почти на 10%. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Корреспондент