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В Черкасской области два человека погибли в ДТП

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В результате авария два человека погибли на месте, один из водителей госпитализирован в тяжелом состоянии, также пострадал ребенок.
Госпитализированы один из водителей и ребенок
Госпитализированы один из водителей и ребенок
В Черкасской области в ночь на субботу, 25 мая, в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека. Об этом сообщают в Областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
 
 
Авария произошла на трассе под Корсунь-Шевченковским.
 
Водителя одного из автомобилей срочно госпитализировали в Корсунская центральную районную больницу. Мужчина был в тяжелом состоянии.
 
Ребенка двух лет, после оказания первой медицинской помощи, оперативно транспортировали в Черкасскую областную детскую больницу
 
Отметим, в начала года количество аварий в Украине выросло на 4,2%, а число жертв ДТП - почти на 10%.
 
 

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Теги: ДТП, авария, Черкасская область
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Источник: korrespondent.net

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