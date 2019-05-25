По делу моряков будет еще один арбитраж - МИД

Дело об иммунитете украинских моряков рассмотрит отдельный арбитраж, который может длиться годами.

Дело об иммунитете украинских моряков и кораблей и их экипажей, захваченных Россией, будет рассматривать отдельный арбитраж. Об этом в субботу, 25 мая, заявила замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"По сути дело будет рассматриваться не в этом суде. Будет создан отдельный арбитраж на основании приложения 7 к Конвенции. Это будет длиться годами. Но основное, что мы получили сегодня - это вопрос освобождения наших моряков, это вопрос освобождения наших кораблей, и то, что трибунал признал, что у них есть юрисдикция, то, что трибунал признал, что предостережение РФ относительно военной активности не применяется и что есть неотложность для обеспечения принятия этого решения", - сказала она.

По ее словам, на протяжении месяца Россия должна отчитаться перед трибуналом. "Как и мы, относительно того, как они выполнили приказ суда", - подчеркнула Зеркаль.

Отвечая на вопрос о возможных мерах в случае того, если Россия не освободит моряков, Зеркаль сказала: "Есть санкции. Есть международное сообщество, которое может применять давление к странам, не выполняющим решения трибунала".

Она подчеркнула, что выполнение решения "более чем обязательно", поскольку решение трибунала "даже более четкое, чем мы надеялись".

Как сообщалось, сегодня Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, захваченные у Керченского пролива в ноябре прошлого года.

Украина ожидает скорое выполнение Россией решения трибунала. Согласно решению, Россия должна отчитаться о выполнении решения освободить украинских моряков и кораблей до 25 июня.

В Москве же заявили, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров неприменимы к инциденту в Керченском проливе.

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