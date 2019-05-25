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В Севастополе горел дельфинарий

Комментариев: 3
Из-за пожара эвакуироваль двух дельфинов. Площадь пожара составила 110 квадратных метров.
В результате пожара никто не пострадал
В результате пожара никто не пострадал
92.mchs.gov.ru

В Севастополе в субботу, 25 мая, произошел крупный пожар в дельфинарии. Из-за угрозы распространения огня в безопасный водоем были эвакуированы два дельфина. Об этом сообщают местные спасатели.

"По прибытии первого подразделения было установлено, что горит смежная крыша торговых павильонов сувенирной продукции и дельфинария", – сказано в сообщении.

Информация о пожаре поступила от очевидца, огонь удалось быстро ликвидировать.

Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 110 квадратных метров.

Cмотрите фотогалерею: В Севастополе горел дельфинарий

Ранее сообщалось, что в Англии сотрудники сожгли магазин, пытаясь кремировать мышь

А в Киеве жильцы дома поймали серийного поджигателя квартир.

 

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Теги: Крым, Севастополь, видео, фото, дельфины, пожар, дельфинарий
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Ira0956    25.05.2019, 19:25
Оценка:  +1
Ira0956
Крым не вернём.
Идите на xyй.
Ira0956    25.05.2019, 19:23
Оценка:  +1
Ira0956
Всемирный банк поставил Украину по бедности в один ряд с Грузией, Арменией и Молдавией. ВВП Украины на душу населения, по паритету покупательной способности, примерно в три раза ниже, чем в Польше.
Ira0956    25.05.2019, 19:23
Оценка:  +1
Ira0956
тупой бм так и будет это постить через тему?
"эвакуироваль"? это как??? )
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