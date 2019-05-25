В Севастополе горел дельфинарий
В Севастополе в субботу, 25 мая, произошел крупный пожар в дельфинарии. Из-за угрозы распространения огня в безопасный водоем были эвакуированы два дельфина. Об этом сообщают местные спасатели.
"По прибытии первого подразделения было установлено, что горит смежная крыша торговых павильонов сувенирной продукции и дельфинария", – сказано в сообщении.
Информация о пожаре поступила от очевидца, огонь удалось быстро ликвидировать.
Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 110 квадратных метров.
Cмотрите фотогалерею: В Севастополе горел дельфинарий
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"эвакуироваль"? это как??? )