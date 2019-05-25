Из-за пожара эвакуироваль двух дельфинов. Площадь пожара составила 110 квадратных метров.

В результате пожара никто не пострадал 92.mchs.gov.ru

В Севастополе в субботу, 25 мая, произошел крупный пожар в дельфинарии. Из-за угрозы распространения огня в безопасный водоем были эвакуированы два дельфина. Об этом сообщают местные спасатели.

"По прибытии первого подразделения было установлено, что горит смежная крыша торговых павильонов сувенирной продукции и дельфинария", – сказано в сообщении.

Информация о пожаре поступила от очевидца, огонь удалось быстро ликвидировать.

Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 110 квадратных метров.

Cмотрите фотогалерею: В Севастополе горел дельфинарий

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