Из-за ливня жители Николаева переходят улицы вброд

Смышленые парни решили раздеться и перейти затопленную улицу вброд, держа вещи над головой.

В Николаеве в субботу, 25 мая, прошел сильный ливень, из-за чего многие улицы оказались затоплены.

Местами уровень воды поднялся выше пояса, поэтому местным жителям пришлось раздеться и переходить улицу вброд. Соответствующее видео появилось в сети.

Так, очевидцы сняли на видео, как на Дормашине, которая всегда была проблемным местом в ливень, раздеваются до белья, поднимают вещи выше головы и так переходят дорогу трое парней.

Напомним, на Закарпатье из-за дождей вода в реках превысила уровень катастрофического наводнения в 1998 году. Из-за подтопления повреждены десятки домов, разрушен мост и повреждены еще 15, погиб ребенок.

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