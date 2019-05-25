В Украине сняли на видео очередной смерч

На этот раз смерчь зафиксировали у Мелитополя. Ранее стихийное явление наблюдали в Житомирской, Черновицкой и Одесской областях.

В Украине заметили очередной смерчь, в этот раз в Запорожской области.

Природное явление можно было наблюдать за Мелитополем в поле.

Смерч запечатлели с района ул. Белякова.

Данных о разрушениях или пострадавших нет.

Отметим, в Украине участились случаи образования крупных смерчей. В последние недели мощные смерчи наблюдались в Житомирской, Черновицкой областях и в море под Одессой.

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