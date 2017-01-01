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Арбитраж по морякам уже формируется - МИД

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В споре Украины и России по инциденту в Керченском проливе теперь будут рассматриваться два дела.
Арбитраж по морякам может затянуться на годы
Арбитраж по морякам может затянуться на годы
ФСБ

Украина уже формирует арбитражный суд, который рассмотрит дела украинских моряков по сути и будет рассматривать каждое нарушение и действие России. Об этом сообщила директор департамента международного права МИД Оксана Золотарева, пишет Громадське в субботу, 25 мая.

По ее словам, в споре Украины и России по инциденту в Керченском проливе теперь будут рассматриваться два дела: одно в Москве о якобы незаконном пересечении границы украинскими военными, второе - в арбитражном трибунале о нарушении РФ иммунитета украинских кораблей в открытых водах.

"Теперь мы формируем арбитражный трибунал в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву, который будет состоять из 5 арбитров, формируем его вместе с РФ и затем он перейдет к рассмотрению дела по существу, то есть уже будет рассматриваться отдельно каждое нарушение и каждое действие РФ", - сообщила Золотарева.

Дипломат добавила, что Международный трибунал четко определил, что военных действий со стороны украинцев не было, поэтому юрисдикция трибунала в большом споре по этому эпизоду есть.

Как сообщалось, сегодня Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, захваченные у Керченского пролива в ноябре прошлого года.

Украина ожидает скорое выполнение Россией решения трибунала. Согласно решению, Россия должна отчитаться о выполнении решения освободить украинских моряков и кораблей до 25 июня.

В Москве же заявили, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров неприменимы к инциденту в Керченском проливе.

Президент Владимир Зеленский заявил, что исполнение Россией решение трибунала может стать первым сигналом к окончанию конфликта с Украиной.

 

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Теги: Россия, Украина, МИД Украины, трибунал, арбитраж, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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