Названы имена попавших в плен восьми военных
Украинские военные на грузовике отклонились от маршрута и попали на оккупированные территории.
Спустя три дня в сети появились имена восьми военных Операции объединенных сил, которые случайно попали на неподконтрольные территории и были взяты в плен. Имена бойцов опубликовала в Facebook Дарья Андрусенко-Якотюк.
По ее данным, в плену "ДНР" оказались:
- старший сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981)
- старший солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965)
- старший солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984)
- старший солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971)
- старший солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982)
- прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970)
- старший солдат Геймур Александр Юрьевич (1994 г.)
- старший солдат Гордейчук Юрий Николаевич (25.09.1982)
Cмотрите фотогалерею: Названы имена попавших в плен восьми военных
Напомним, 22 мая в штабе ООС сообщили, что в плен попали восемь военных - они на грузовике отклонились от маршрута и попали на оккупированные территории, где их и задержали.
В "ДНР" заявляют, что задержанные бойцы готовили диверсии на неподконтрольных территориях и якобы дают признательные показания.
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