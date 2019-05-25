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Названы имена попавших в плен восьми военных

Комментариев: 1
Украинские военные на грузовике отклонились от маршрута и попали на оккупированные территории.
Один из попавших в плен бойцов
Один из попавших в плен бойцов
Дарья Андрусенко-Якотюк / Facebook

Спустя три дня в сети появились имена восьми военных Операции объединенных сил, которые случайно попали на неподконтрольные территории и были взяты в плен. Имена бойцов опубликовала в Facebook Дарья Андрусенко-Якотюк. 

По ее данным, в плену "ДНР" оказались:

  • старший сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981)
  • старший солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965)
  • старший солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984)
  • старший солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971)
  • старший солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982)
  • прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970)
  • старший солдат Геймур Александр Юрьевич (1994 г.)
  • старший солдат Гордейчук Юрий Николаевич (25.09.1982)

Напомним, 22 мая в штабе ООС сообщили, что в плен попали восемь военных - они на грузовике отклонились от маршрута и попали на оккупированные территории, где их и задержали.

В "ДНР" заявляют, что задержанные бойцы готовили диверсии на неподконтрольных территориях и якобы дают признательные показания.

 

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Теги: плен, военные, ситуация на востоке Украины, Пленные, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Хулиганка*    25.05.2019, 22:59
Оценка:  0
Хулиганка*
а может они и не отклонились от маршрута?
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