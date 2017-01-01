Итоги 25 мая: решение трибунала по морякам и иск против Зеленского

Читайте о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Международный трибунал по морскому праву обязал РФ освободить украинских моряков и корабли, а на Владимира Зеленского подали в суд из-за главы АП. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Трибунал ООН обязал Россию освободить моряков

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Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург, который рассматривает дело украинских моряков, обязал Россию освободить украинских моряков и вернуть захваченные суда. Судьи трибунала отдали 19 голосов “за“. Председатель трибунала заявил, что РФ должна немедленно освободить задержанных украинских военнослужащих и вернуть их в Украину.

На Зеленского подали в суд из-за главы АП

Члены организации Общественный люстрационный комитет подали иск в суд против президента Украины Владимира Зеленского с требованием отменить указ о назначении юриста Андрея Богдана главой своей Администрации. Они отметили, что Богдан занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики еще при президентстве Виктора Януковича. Активисты в заявлении отметили, что к должности главы АП применяются меры по очистке власти, которые предусмотрены законом о люстрации.

НАТО изменит военную стратегию из-за России

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что впервые за несколько последний десятилетий НАТО намерены изменить свою военную стратегию. Столтенберг рассказал, что это необходимо делать для реагирования растущей ядерной угрозы со стороны Российской Федерации. Кроме того, он подчеркнул, что с 2014 года сложилась “новая обстановка в сфере безопасности“, а также возникли новые вызовы на востоке и юге Европы.

Луценко назвал главные источники коррупции

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сравнил Украину с “большим кораблем, который после правления Януковича был фактически тотально затоплен водой коррупции и не мог двигаться“, а коррупцию – с дырами, которые не дают этому кораблю выйти в море. По словам Луценко, правоохранительные органы могут либо откачивать эту воду помпой, то есть сажать коррупционеров, либо “латать дыры в бортах корабля“ - закрывать источники коррупции. Генпрокурор считает именно государственный сектор, таможню и регистрационную систему, порождающую рейдерство, крупнейшими источниками коррупции, которые остались в стране.

Петиция об отставке главы АП набрала голоса

Вслед за петицией об отставке президента Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения голоса петиция против главы его администрации. Инициатором петиции является Александр Василевский. Указывается, что Богдан должен уйти в отставку из-за нарушения закона о люстрации.