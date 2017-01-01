Потерь среди военнослужащих ООС нет.

На Донбассе боевики 6 раз обстреливали позиции украинских военных facebook.com/pressjfo.news/

В зоне проведения операции Объединенных сил в субботу, 25 мая, на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим тишины. Потерь среди украинских бойцов нет.

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

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Указывается, что 25 мая вооруженные формирования РФ шесть раз обстреливали позиции украинских бойцов, в том числе и применяя запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм.

Боевики обстреливали позиции наших боцов возле поселка Опытное из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. Четыре раза стреляли у населенного пункта Пески, используя автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а в районе села Павлополь

“На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 25 мая одного оккупанта было ранено“, - говорится в сообщении.

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Кроме того, с начала текущих суток враги один раз обстреляли позиции украинских военных с станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле поселка Гнутово.

Ранее сообщалось, что Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург, который рассматривает дело украинских моряков, обязал Россию освободить украинских моряков и вернуть захваченные суда.