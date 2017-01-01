Грозы сквозь солнце: как изменится погода в Украине

Большинству регионам страны стоит готовиться к дождям и грозам.

26 мая в Украине ожидаются дожди и грозы. Тем не менее, в центральных регионах осадков не прогнозируют. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читай также: В Херсоне ливень затопил часть улиц

На западе Украины традиционно дожди с грозами. Сохраняется высокая угроза паводков. На термометре от +21 до +25 градусов по Цельсию.

Аналогичная ситуация на востоке Украины. Готовьтесь к дождям и грозам. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +24 градуса.

Южным регионам частично обещают солнечный день, частично - дождливый. Температура воздуха +23…+26 градусов по Цельсию.

Читай также: Синоптики рассказали, когда ждать потепления

На севере страны облачный день с прояснениями. На улице от +22 до 24 градусов. Осадков не прогнозируют.

В Центральной Украина аналогичная ситуация. День пройдет без ощутимых осадков. Воздух прогреется от +21 до +24 градусов по Цельсию.

В Киеве +22…+24 градусов. На протяжении дня осадков не прогнозируют. Будет солнечно.

Напомним, в Ивано-Франковской области зафиксировали смерч. Видео редкостного природного явления опубликовали в сети.