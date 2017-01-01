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В Украине ожидается подъем уровня воды в реках

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Может произойти подтопление приречных населенных пунктов и затопление сельскохозяйственных угодий.
"Большая" вода повредила почти 100 мостов на западе Украины
"Большая" вода повредила почти 100 мостов на западе Украины
ДСНС

На реках Западной Украины ожидается дальнейшее поднятие уровня воды. Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на данные Гидрометцентра в воскресенье, 26 мая.

Так, на 0,1-0,6 м уровень воды поднимется на реках бассейна Западного Буга во Львовской и Волынской областях. Возможно затопление заводей и сельскохозяйственных угодий. В Сокальском районе Львовской области вода может подтопить приречные населенные пункты.

На реках бассейна Припяти уровень воды может подняться на 0,2-0,8 м с последующим затоплением заводей, сельскохозяйственных угодий и хозяйственных сооружений. В ряде сел Волынской и Ровенской области возможно затопление дорог местного значения.

Также, подъем уровня воды ожидается на реке Тиса возле Чопа. Прогнозируется подъем воды на 1140-1190 см с удержанием воды в поймах.

Напомним, в течение 20-23 мая из-за сильных осадков было подтоплено почти две тысячи частных домов в Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Только на Закарпатье для ликвидации последствий паводка нужно около 100 млн гривен.

Накануне в ГСЧС заявили, что ситуация с паводком стабилизируется и уровень воды спадает.

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Теги: погода, река, реки, Западная Украина, паводок, непогода, паводки, погода в Украине, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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