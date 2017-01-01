Проблемы с щитовидной железой приводят к слабости, набору веса или проблемам с его сбросом, сухости, жесткости волос или их потере, непереносимости холода.

Сегодня, 26 мая, отмечается Всемирный день щитовидной железы и исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, как сохранить здоровье щитовидной железы.

Об этом и.о. министра здравоохранения написала на своей странице в Facebook.

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По словам Супрун, гормоны щитовидной железы влияют на интенсивность обмена веществ и поглощения в кишечнике, на работу сердца и периферических сосудов.

Кроме того, щитовидная железа отвечает за рост и формирование скелета и мышц (вместе с соматропином), улучшение поглощения кислорода тканями, инициация распада жиров и углеводов и другие важные процессы.

Тироксин и трийодтиронин содержат йод, поэтому мы должны достаточно употреблять его с едой. Если йода не хватает, щитовидная железа увеличивается, но не может выработать достаточное количество гормонов, - говорит Супрун.

Недостача тиреоидных гормонов (гипотиреоз) приводит к слабости, набору веса или проблемам с его сбросом, сухости, жесткости волос или их потере, непереносимости холода, боли в мышцах и даже к раку щитовидной железы.

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Чтобы избежать вышеуказанных симптомов человек должен употреблять йод.

Супрун отметила, что в Украине в основном наблюдается нехватка гормонов щитовидной железы, чем избыток.

И.о. министра здравоохранения советует употреблять йодированную соль и добавлять ее в уже приготовленные блюда, чтобы йод не испарялся из-за нагрева. Кроме того, не стоит избегать морепродуктов, морской капусты, белой рыбы, овощей (картофеля, редиса, чеснока, свеклы, томатов, спаржи и т.д.), а также фруктов (бананов, апельсинов, лимонов, дыни, ананасов и хурмы). Помог восстановить запасы йода яйца, говядина и грецкие орехи.

Ульяна Супрн подчеркивает, что важно посещать эндокринолога, чтобы вовремя обнаружить недостаток гормонов и при необходимости скорректировать рацион.

Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что сегодня в Украине более 2 миллионов пациентов нуждаются в медицинском каннабисе.