Вакарчук назвал свое “персональное задание” в Раде

Лидер политической партии Голос назвал главное задание в парламенте.

Политик и музыкант Святослав Вакарчук, который несколько дней назад сообщил о создании политической партии Голос и намерениях представить ее на парламентских выборах 21 июля, озвучил свою главную задачу. Об этом передает ТСН.

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Вакарчук назвал своей главной задачей в украинском парламенте освобождение граждан Украины, находящихся в заключении на территории России. Музыкант и политик уверен, что на данный момент это должно быть приоритетом каждой политической партии.

Также Святослав Вакарчук подчеркнул, что считает освобождение украинцев из российского плена своим “персональным заданием”.

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Напомним, у Зеленского заявили, что поддержат партию Вакарчука при одном условии. Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский поддержит партию Святослава Вакарчука “Голос” при одном условии - если цели и идеи будут совпадать.