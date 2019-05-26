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Вакарчук назвал свое “персональное задание” в Раде

Комментариев: 2
Лидер политической партии Голос назвал главное задание в парламенте.
Вакарчук назвал главную цель в Раде
Вакарчук назвал главную цель в Раде
facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Политик и музыкант Святослав Вакарчук, который несколько дней назад сообщил о создании политической партии Голос и намерениях представить ее на парламентских выборах 21 июля, озвучил свою главную задачу. Об этом передает ТСН.

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Вакарчук назвал своей главной задачей в украинском парламенте освобождение граждан Украины, находящихся в заключении на территории России. Музыкант и политик уверен, что на данный момент это должно быть приоритетом каждой политической партии.

Также Святослав Вакарчук подчеркнул, что считает освобождение украинцев из российского плена своим “персональным заданием”.

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Напомним, у Зеленского заявили, что поддержат партию Вакарчука при одном условии. Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский поддержит партию Святослава Вакарчука “Голос” при одном условии - если цели и идеи будут совпадать.

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Теги: Вакарчук, задание, ВР, освобождение заложников
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Комментариев (2)
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Хулиганка*    26.05.2019, 11:05
Оценка:  -1
Хулиганка*
этот вечно помятый бомжеватого вида картавый галицай решил что нам мало было идиотов в прошлой Раде?
kapablankas    26.05.2019, 10:51
Оценка:  0
kapablankas
голос Петра рвет жо пу
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