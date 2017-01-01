Геращенко возмущена задержанием подростков, которые выступали за импичмент Зеленского в Ровно
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко возмущена задержанием двух подростков, которые вышли на митинг за импичмент президента.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
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Геращенко указала, что в Ровно задержали двух молодых людей, которые пришли на одиночный пикет с плакатом про импичмент президента Украины Владимира Зеленского. “Нарушителей“ доставили о отделение полиции.
Первый вице-спикер ВР напомнила, что все предыдущие года под Администрацией президента и Радой проходили разные митинги, в том числе и агрессивные. Участников таких митингов не трогали.
“За одиночный пикет и плакат задерживали только движение “Відсіч“ c плакатом против тогдашнего кандидата в президенты, который теперь новоизбранный“, - отметила Геращенко.
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Вице-спикер сейчас готовит запрос в полицию из-за задержания несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что в Житомирской области и в городе Винница разоблачили четыре незаконно функционировавших реабилитационных центра.