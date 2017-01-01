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Геращенко возмущена задержанием подростков, которые выступали за импичмент Зеленского в Ровно

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В Ровно двое несовершеннолетних вышли на одиночный пикет с плакатом про импичмент президента.
Геращенко готовит запрос в полицию
Геращенко готовит запрос в полицию
facebook.com/iryna.gerashchenko

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко возмущена задержанием двух подростков, которые вышли на митинг за импичмент президента.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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Геращенко указала, что в Ровно задержали двух молодых людей, которые пришли на одиночный пикет с плакатом про импичмент президента Украины Владимира Зеленского. “Нарушителей“ доставили о отделение полиции.

Первый вице-спикер ВР напомнила, что все предыдущие года под Администрацией президента и Радой проходили разные митинги, в том числе и агрессивные. Участников таких митингов не трогали.

“За одиночный пикет и плакат задерживали только движение “Відсіч“ c плакатом против тогдашнего кандидата в президенты, который теперь новоизбранный“, - отметила Геращенко.

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Вице-спикер сейчас готовит запрос в полицию из-за задержания несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области и в городе Винница разоблачили четыре незаконно функционировавших реабилитационных центра.

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Теги: импичмент, несовершеннолетние, Геращенко, Зеленский, подростки, задержание, полиция
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