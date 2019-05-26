Недалеко от дома: Известно, куда переедет Зеленский из Банковой

Журналисты узнали куда собирается переехать Зеленский.

С самого начала своей президентской каденции президент Зеленский открыто говорил о том, что планирует перевезти Администрацию президента в другое место. Страна узнала, что подходящее здание команда Зеленского уже нашла.

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Стало известно, что здание КВЦ “Парковый”, которое расположенное по адресу Парковая дорога, 16а, сейчас рассматривается, как наиболее вероятное место, куда новый президент переместит свою Администрацию.

Во-первых, это энергетически сильное место, поскольку оно уже принесло Зеленскому победу (там размещался штаб Зеленского, - ред.). Во-вторых, у этого места правильное расположение, ведь оно находится неподалеку от правительственного квартала, скоростной трассы, ведущей в аэропорт, но главное, в двух минутах ходьбы от дома Зеленского, - сообщил источник, близкий к окружению президента.

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Тем не менее, с этим зданием не все так легко. Оно проходит в качестве вещдока в уголовном производстве. Кроме того, стройка не завершена и здание не введено в эксплуатацию.

Напомним, до Нового года Зеленский и Ко обещают съехать с Банковой. В Администрации президента заверили, что переезд произойдет в этом году.