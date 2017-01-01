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Под Одессой фура врезалась в микроавтобус: четверо пострадавших

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На месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий.
Микроавтобус после столкновения с фурой
Микроавтобус после столкновения с фурой
Нацполіція України

В Беляевском районе грузовой автомобиль DAFстолкнулся с микроавтобусомMercedes. Пострадали четыре человека, сообщает управление Нацполиции в Одесской области в воскресенье, 26 мая.

По предварительным данным, грузовик выехал на встречную полосу. В результате аварии пострадали оба водителя и двое пассажиров микроавтобуса.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Cмотрите фотогалерею: Под Одессой фура врезалась в микроавтобус: четверо пострадавших

Ранее на трассе Одесса-Киев столкнулись три фуры. Водитель автомобиля, который спровоцировал ДТП, уснул за рулем. Он госпитализирован.

А накануне в Черкасской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека. Один из водителей госпитализирован в тяжелом состоянии, также пострадал ребенок.

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Теги: ДТП, фото, авария, грузовик, фура, Одесская область, пострадавшие, микроавтобус
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Источник: korrespondent.net

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