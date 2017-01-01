Кличко оценил каденцию Порошенко

Мэр Киева оценил политическую деятельность экс-президента.

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал успешность каденции Петра Порошенко. Своим мнением Кличко поделился с журналом НВ.

Читай также: В Киеве открыли мост через Владимирский спуск

Виталий Кличко в общем назвал 5 лет президентства Петра Порошенко успешными, но были и слабые стороны его деятельности.

Порошенко был достаточно силен во внешней политике. Он сумел провести много важных, значимых для Украины вещей: европейская ассоциация, объединение союзников вокруг Украины, безвиз для украинцев, - отметил Кличко.

Читай также: “Мост Кличко“ продолжает дорожать

Между тем, мэр столицы совершенно недоволен внутренней политикой, которую продвигал экс-президент. По мнению Кличко, именно ошибки во внутренней политике привели Порошенко к поражению на выборах.

Что касается внутренней политики, здесь дела кардинально отличаются. Тот результат, который он получил на выборах, - явное тому подтверждение, - уверен Кличко.

Напомним, Кличко приехал в Раду на инаугурацию на велосипеде. Из-за огромных пробок в Киеве городской голова приехал на инаугурацию Зеленского на электровелосипеде.