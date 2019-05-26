В Ровенской области чиновника задержали за взятку в 400 тыс. гривен

Чтобы обезопасить себя, мужчина требовал перечисление денег на счет частного предприятия.

В Ровенской области полиция задержала чиновника Государственной архитектурно-строительной инспекции за взятку.

Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции Украины.

Читай также: И.о. главы Госслужбы занятости арестован: Залог 20 млн грн

Чиновник требовал взятку в размере 400 тысяч гривен от застройщика за то, что не будет проводить проверки на строительном объекте.

Он требовал от застройщика 400 тыс. гривен npu.gov.ua

Чтобы обезопасить себя, мужчина требовал перечисление денег на счет частного предприятия. Указанную сумму чиновник получал несколькими частями.

Деньги получал в несколько этапов npu.gov.ua

В субботу, 25 мая полиции удалось задержали злоумышленника. Во время задержания чиновник сопротивлялся.

Читай также: Руководство и инспекторов КПВВ “Новотроицкое“ поймали на взятках

Мужчина задержан по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Кроме того, ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Сейчас выбирается мера пресечения.

Ранее мы писали о том, что заместителя председателя Васильковского городского совета Киевской области разоблачили на взятках. Чиновника задержали в Василькове при получении от представителя землеустроительной организации взятки в размере двух с половиной тысяч долларов за возобновление государственной регистрации пяти земельных участков.