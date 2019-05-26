В центре Харькова выпускники жестоко избили парня

Видео инцидента попало в соцсети.

В парке Горького в самом центре Харькова группа неадекватных выпускников жестоко избила 19-летнего парня. Видео происшествия попало в социальные сети. Детали инцидента рассказали в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.

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Очевидцы рассказывают, что били парня всей толпой. Некоторые выпускники ломали кусты и лавочки.

В полиции рассказали, что потерпевшего отправили в больницу. Он пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения. Медики диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и перелом костей носа.

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На данный момент потерпевший отказывается давать какие-либо комментарии касательно инцидента. Соответственно, всех причастных к избиению лиц определить будет сложно.

Напомним, на Ровенщине толпа селян напала на силовиков. В ходе обысков около сотни местных жителей напали на работников полиции и погранслужбы, есть пострадавшие.