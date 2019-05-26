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Коломойский сделал Вакарчуку неожиданное предложение

Комментариев: 2
Речь идет о сотрудничестве с телеканалом 1+1.
Коломойский предложил Вакарчуку контракт с 1+1
Коломойский предложил Вакарчуку контракт с 1+1
depositphotos.com

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Олигарх Игорь Коломойский сделал публичное предложение музыканту и политику Святославу Вакарчуку. Бизнесмен предложил Вакарчуку заключить контракт с телеканалом 1+1, как это сделал Зеленский. Тогда канал будет транслировать передачи с Вакарчуком перед выборами, передает today.ua.

Пусть Вакарчук пойдет. Пусть подпишет контракт с каким-то телеканалом. Он же по разным скачет, когда его концерты показывают. Вот пусть заключит с “плюсами” эксклюзивный контракт, что мы будем транслировать его концерты, его диски, его хиты. И у него тоже будет в эксплуатации целый канал. Это выбранная модель. Пошел человек, который имеет дело к искусству, - отметил Игорь Коломойский.

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Это был ответ олигарха на вопрос журналисту на вопрос о том, будет ли Вакарчук использовать телеканал в ходе предвыборной кампании.

Напомним, Вакарчук назвал свое “персональное задание” в Раде. Лидер политической партии Голос назвал главное задание в парламенте.

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Теги: Коломойский, Вакарчук, 1+1, контракт, предложение
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Комментариев (2)
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Ruspidor    26.05.2019, 13:36
Оценка:  +1
Ruspidor
Так он уже заключил, еще когда папаша был министром...
kapablankas    26.05.2019, 13:16
Оценка:  +5
kapablankas
под е б нул
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