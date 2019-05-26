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Коломойский заявил, что Украина должна объявить о дефолте

Комментариев: 7
Коломойский не видит ничего плохого в дефолте.
Коломойский заявил, что в Украине стоит ввести дефолт
Коломойский заявил, что в Украине стоит ввести дефолт
УНИАН

Игорь Коломойский заявил, что президент Владимир Зеленский должен объявить о дефолте в стране. 

Об этом олигарх рассказал в интервью для Financial Times.

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Коломойский указал, что Украина должна действовать с кредиторами так же, как и Греция, которая в 2015 году стала первой страной, которая временно не выплатила кредит МВФ. 

Олигарх отметил, что в дефолте нет ничего страшного, а победа Владимира Зеленского на выборах показала, что украинцы устали от требований Международного валютного фонда.

В случае, если новоизбранный президент будет слушать Запад, то его карьера закончится так же, как и у Порошенко. 

У него будут такие же рейтинги - 5, 10, 15 вместо 73 процентов, - сказал Коломойский.

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Кроме того, Игорь Коломойский добавил, что США и Европейский союз могли бы спиать внешние долги Украины, ведь это их геополитика, а наша страна никого не волнует. По его словам, Америка и Евросоюз хотят навредить России, а “Украина - просто предлог“.

Ранее сообщалось, что Коломойский сделал Вакарчуку неожиданное предложение.

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Теги: Коломойский, Зеленский, Украина, дефолт, Греция, деньги, МВФ
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Комментариев (7)
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Firstfurion    26.05.2019, 14:15
Оценка:  -1
Firstfurion
Когда мы уже научимся жить своим умом и своими средствами, так сказать.
Тупорылые говно-соседы не дают нормально жить, жадные кредиторы за бугром тоже играют в свою игру и срать хотели на Украину, им бы обобрать до нитки, под лозунгами поддержки и дерьмократии.
Дефолт? Нахер дефолт вместе с ворами.
Olshankin    26.05.2019, 14:03
Оценка:  -1
Olshankin
Украину будут спасать, если бы она была нужна Америке. Но сейчас в приоритетах США - Китай, Иран и все, что с ним связано. Деньги демократам, сотни карикатур на Трампа в Приколах были близорукими.
Ruspidor    26.05.2019, 14:15
Оценка:  0
Ruspidor
Китай и Иран не могут быть "приоритетами" для спасения - это враги США...
Ruspidor    26.05.2019, 13:55
Оценка:  +4
Ruspidor
Идиот! У Греции бал спонсор - ЕС, который влил 300 млрд. в их экономику. В Украинскую кто вольёт, кАлоМойский? Да xyй там, награбленное сгребет и свалит... Хотите знать что происходит с теми, кто объяаляет дефолты, смотрите на Аргентину, а не на Грецию...
dron29    26.05.2019, 14:12
Оценка:  -2
dron29
Ты чего на хозяина любимого ЗЕ..... пасть раззявляешь ?)
Ruspidor    26.05.2019, 14:14
Оценка:  0
Ruspidor
Ты бы хоть знаки препинания расставлял, а то ж не понять, кто твой хозяин, а кто любимый... Хотя, у таких рабов как ты, хозяева обычно и есть любимые...
ВосставшийИзБана    26.05.2019, 13:52
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Вот кому-кому, а ему Украина ничего не должна.
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