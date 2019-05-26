Коломойский заявил, что Украина должна объявить о дефолте

Коломойский не видит ничего плохого в дефолте.

Игорь Коломойский заявил, что президент Владимир Зеленский должен объявить о дефолте в стране.

Об этом олигарх рассказал в интервью для Financial Times.

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Коломойский указал, что Украина должна действовать с кредиторами так же, как и Греция, которая в 2015 году стала первой страной, которая временно не выплатила кредит МВФ.

Олигарх отметил, что в дефолте нет ничего страшного, а победа Владимира Зеленского на выборах показала, что украинцы устали от требований Международного валютного фонда.

В случае, если новоизбранный президент будет слушать Запад, то его карьера закончится так же, как и у Порошенко.

У него будут такие же рейтинги - 5, 10, 15 вместо 73 процентов, - сказал Коломойский.

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Кроме того, Игорь Коломойский добавил, что США и Европейский союз могли бы спиать внешние долги Украины, ведь это их геополитика, а наша страна никого не волнует. По его словам, Америка и Евросоюз хотят навредить России, а “Украина - просто предлог“.

Ранее сообщалось, что Коломойский сделал Вакарчуку неожиданное предложение.