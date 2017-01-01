Под Винницей сожгли более тысячи свиней из-за африканской чумы

Вспышку африканской чумы заметили на нескольких свинофермах.

В селе Сошанское под Винницей сожгли более тысячи свиней из-за масштабной вспышки африканской чумы. Об этом сообщили в пресс-службе Козятинской РГА.

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Известно, что масштабная вспышка африканской чумы была замечена на свинофермах в селе Сошанское. По словам руководителя фермерского хозяйства, из-за африканской чумы умерли сначала 11 животных. Экспертные исследования показали, что падеж свиней начался еще с 19 мая. По состоянию на 23 мая погибли 24 особи. На сегодняшний день изъято и сожжено все поголовье, а это - более тысячи свиней.

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Сейчас в районе делают все, чтоб ликвидировать источник африканской чумы. Известно, что свиней у жителей села отбирать не будут. Опасную болезнь в село привезли закупщики. На одиночных свиней она не должна распространяться. Ветеринары делают профилактический осмотр местных животных.

Напомним, на острове Хортица в Запорожье вспышка африканской чумы. В Запорожье ввели карантин на 40 дней. Уже зафиксированы первые случаи смерти диких кабанов.