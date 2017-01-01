В Луцке мужчина решился на суицид из-за семейных проблем

Мужчину спасли патрульные.

Вчера, 25 мая, житель Луцка пытался прыгнуть с моста. К счастью, патрульным удалось переубедить мужчину не делать необдуманный поступок, сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.

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По предварительной информации, мужчина перелез через ограждения моста на проспекте Победы в Луцке и готовился сделать шаг в пропасть. Очевидцы вовремя заметили мужчину на мосту и вызвали полицейских.

Сотрудникам патрульной полиции удалось за несколько минут отговорить мужчину от суицида. После этого полицейские отдали мужчину в руки медиков.

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Позже оказалось, что 26-летний мужчина решился на самоубийство из-за проблем в семье. На данный момент с мужчиной работают психологи.

Напомним, в столице женщина прыгнула с моста в Днепр. Пока точно неизвестно, была ли это попытка суицида.