В РФ прокомментировали вероятность “гамбургских” санкций

Представитель МИД РФ заявила, что для санкций повод Западу не нужен.

В Российской Федерации прокомментировали заявление Украины о “гамбургских” санкциях против РФ за невыполнение решения Международного морского трибунала касательно пленных украинских моряков. Об этом передает РБК.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию довольно иронично. По ее словам, для санкций Западу не нужна “веская причина”.

Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно - их штампуют на потоке, - заявила Мария Захарова.

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От имени МИДа РФ Захарова отметила, что невыполнение официального решения Международного трибунала по морскому праву не является веской причиной для применения пакета санкций против Российской Федерации.

Напомним, Украина инициирует "гамбургские" санкции, если Россия не освободит моряков. Посол Украины в ФРГ называет решение трибунала историческим.