Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В РФ прокомментировали вероятность “гамбургских” санкций

Комментариев: 2
Представитель МИД РФ заявила, что для санкций повод Западу не нужен.
Захарова прокомментировала "гамбургские" санкции
Захарова прокомментировала "гамбургские" санкции
facebook.com/maria.zakharova.167

В Российской Федерации прокомментировали заявление Украины о “гамбургских” санкциях против РФ за невыполнение решения Международного морского трибунала касательно пленных украинских моряков. Об этом передает РБК.

Читай также: РФ не будет выполнять требование Трибунала касательно украинских моряков

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию довольно иронично. По ее словам, для санкций Западу не нужна “веская причина”.

Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно - их штампуют на потоке, - заявила Мария Захарова.

Читай также: Трибунал по морякам: появилась реакция Москвы

От имени МИДа РФ Захарова отметила, что невыполнение официального решения Международного трибунала по морскому праву не является веской причиной для применения пакета санкций против Российской Федерации.

Напомним, Украина инициирует "гамбургские" санкции, если Россия не освободит моряков. Посол Украины в ФРГ называет решение трибунала историческим.

Поделись:
Теги: санкции, Захарова, МИД РФ, трибунал
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Колорад    26.05.2019, 15:26
Оценка:  0
Колорад
В чем именно заключаются санкции? Где список?
Boxerogos    26.05.2019, 15:21
Оценка:  0
Boxerogos
Так и есть.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь