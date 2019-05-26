В Днепре толпа забросала яйцами полицейский автомобиль

Причиной стало задержание двух парней, которые угрожали сотрудникам ломбарда.

В Днепре полицейский автомобиль забросали яйцами Скриншот из видео

В субботу, 25 мая, вечером в Днепре толпа возмущенных людей забросала полицейский Prius.

Об этом сообщает местный канал в Telegram.

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Инцидент случился на проспекте Гагарина.

Указывается, что в ломбарде двое парней угрожали сотруднику. На место приехали работники охранной фирмы, которые задержали злоумышленников и вывели их из ломбарда.

Злоумышленники в свою очередь побили машины охраны. Из-за этого завязалась драка. Парням удалось убежать, однако позже их нашли патрульные и задержали.

Толпа неизвестных начала протестовать и забросала полицейскую машину яйцами. Детали происшествия выясняются.

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Ранее сообщалось, что в Киеве устроили самосуд над пьяным майором, который сбил ребенка. ДТП случилось на улице Полковой, 7. Водитель автомобиля на иностранных номерах в состоянии алкогольного опьянения сбил мальчика и попытался скрыться с места происшествия.

Сообщается, что неравнодушные люди задержали горе-водителя и показали ему “самосуд по-киевски”. Благодаря активистам правоохранителям удалось оперативно задержать виновника ДТП. Потерпевший мальчик госпитализирован с травмами таза и бедра.