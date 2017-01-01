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Зеленский обещает сделать Украину "базой для покорения мира"

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Сообщение президента приурочено 130-летию со дня рождения авиаконструктора Игоря Сикорского.
Владимир Зеленский на iForum-2019
Владимир Зеленский на iForum-2019

Президент Владимир Зеленский пообещал сделать все возможное, чтобы каждый украинец мог свободно реализовывать свои инициативы в собственной стране. Об этом он написал на своей странице в Faceboоk 26 мая.

"Я сделаю все от меня зависящее, чтобы открыть для каждого способного украинца путь для свободной реализации своих инициатив в первую очередь в своей стране. Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира", - написал Зеленский.

Сообщение президента приурочено 130-летию со дня рождения авиаконструктора Игоря Сикорского. Он отметил, что этот знаменитый украинец является блестящим примером инноватора, который всегда будет вдохновлять новых украинских изобретателей.

Об инновациях Зеленский говорил накануне на технологической конференции iForum. Однако пользователи социальных сетей обратили внимание не на идеи президента, а на его манеру и стиль речи. Подробно в материале "Факапы" Зеленского на iForum: реакция соцсетей.

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Теги: Украина, инновации, Владимир Зеленский, сикорский
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Источник: korrespondent.net

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