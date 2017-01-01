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Яценюк призвал Зеленского немедленно созвать Совет Безопасности ООН

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Яценюк отметил, что России “плевать на международное право“, ведь “она вспоминает о нем только в собственной интерпретации“.
Яценюк обратился к Зеленскому
Яценюк обратился к Зеленскому
facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Лидер партии “Народный фронт“ Арсений Яценюк призвал президента Украины Владимира Зеленского немедленно созвал Совет Безопасности ООН.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. 

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Яценюк отметил, что России “плевать на международное право“, ведь “она вспоминает о нем только в собственной интерпретации“.

Политик указывает, что нужна мировая реакция на решение трибунала по освобождению украинских моряков. 

Нужно сказать государствам-членам Организации: если такие решения России не указ, то точно так же захватят ваших граждан, имущество и судна, - подчеркнул Яценюк.

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Яценюк обратился к Зеленскому с требованием немедленно созвать Совет Безопасности ООН и требовать реакции членов Группы Семи и ЕС.

Лидер партии “Народный фронт“ добавил, что мир должен сказать свое слово. 

Напомним, Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург, который рассматривает дело украинских моряков, обязал Россию освободить украинских моряков и вернуть захваченные суда. 

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Теги: Яценюк, Зеленский, трибунал, ООН, мир, реакция, Россия
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