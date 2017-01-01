Яценюк призвал Зеленского немедленно созвать Совет Безопасности ООН
Лидер партии “Народный фронт“ Арсений Яценюк призвал президента Украины Владимира Зеленского немедленно созвал Совет Безопасности ООН.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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Яценюк отметил, что России “плевать на международное право“, ведь “она вспоминает о нем только в собственной интерпретации“.
Политик указывает, что нужна мировая реакция на решение трибунала по освобождению украинских моряков.
Нужно сказать государствам-членам Организации: если такие решения России не указ, то точно так же захватят ваших граждан, имущество и судна, - подчеркнул Яценюк.
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Яценюк обратился к Зеленскому с требованием немедленно созвать Совет Безопасности ООН и требовать реакции членов Группы Семи и ЕС.
Лидер партии “Народный фронт“ добавил, что мир должен сказать свое слово.
Напомним, Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург, который рассматривает дело украинских моряков, обязал Россию освободить украинских моряков и вернуть захваченные суда.