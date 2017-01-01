В Днепропетровской области подорвали авто титулованного спортсмена

Причиной взрыва стала граната.

Сегодня около 03:00 ночи в центре Павлограда Днепропетровской области взорвали автомобиль многократного чемпиона мира по кикбоксингу Рамиля Ахмедова, сообщает Павлоград.dp.ua.

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По предварительной информации, соседи видели, как возле автомобиля спортсмена “вертелся” незнакомый мужчина.

Сам спортсмен рассказал, что проснулся уже после взрыва, ничего подозрительного накануне не видел.

Проснулся от взрыва. Соседи видели, как у машины "крутился" мужчина. Скорее всего, использовали гранату или детонатор, - сообщил Ахмедов.

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На место происшествия сразу же прибыли спасатели и полицейские. Автомобиль Honda Accord восстановлению не подлежит. Полиция изучает видео с камер наблюдения.

К слову, Ахмедов является многократным чемпионом мира по кикбоксингу и заместителем директора спортивно-оздоровительного комплекса "Центр".

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